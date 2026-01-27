Anka Haber Ajansı 27 Ocak Salı Gündemi

10.00 - Ankara'da düzenlenen 19 Mart eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan öğrencilerin yargılanmasına, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - CHP'li bazı belediye başkanlarının da arasında yer aldığı 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş" davasının ilk duruşması, Silivri'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Eyüpsultan Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'yle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Alevi örgütleri, Alevi toplumunun taleplerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir Milletvekilleri Ümit Özlale, Yüksel Taşkın ve Mehmet Salih Uzun Aliağa, Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunan üniversite öğrencilerini ziyaret ettikten sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.30 - Barış İçin Toplumsal Girişim üyeleri, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 16.00 - 18.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşılayacak, iki cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

14.00 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.05 - İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Balıkesir Gönen Paşaçiftlik Köyü'nde toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ BALIKESİR)

19.00 - Filistin Eylem Komitesi üyeleri, Tünel Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşecek. (ANKARA)

