Anka Haber Ajansı 27 Ocak Salı Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anka Haber Ajansı 27 Ocak Salı Gündemi

27.01.2026 09:01  Güncelleme: 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 27 Ocak Salı gündemi

10.00 - Ankara'da düzenlenen 19 Mart eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan öğrencilerin yargılanmasına, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - CHP'li bazı belediye başkanlarının da arasında yer aldığı 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş" davasının ilk duruşması, Silivri'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Eyüpsultan Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi'yle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Alevi örgütleri, Alevi toplumunun taleplerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir Milletvekilleri Ümit Özlale, Yüksel Taşkın ve Mehmet Salih Uzun Aliağa, Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunan üniversite öğrencilerini ziyaret ettikten sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

13.30 - Barış İçin Toplumsal Girişim üyeleri, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - 16.00 - 18.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşılayacak, iki cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

14.00 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.05 - İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Balıkesir Gönen Paşaçiftlik Köyü'nde toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ BALIKESİR)

19.00 - Filistin Eylem Komitesi üyeleri, Tünel Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüşecek. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 27 Ocak Salı Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:43
Fenerbahçe’de bomba zirve Sadettin Saran “Bundan sonra istemiyorum“ dedi
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi İşte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi! İşte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:53:58. #7.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 27 Ocak Salı Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.