ANKA Haber Ajansı 3 Ağustos Pazartesi gündemi

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - 11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılması sürecinde gündeme gelen iddialarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Aslan, Çatalca'da Yazlık Sebze Hasat Bayramı Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.30 - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve önceki dönem Milletvekili Atila Sertel, tutuklu Belediye Başkanları ve belediye personellerinin mahkeme süreçleri hakkında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.30 - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

14.00 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - Yaşamını yitiren oyuncu Can Kolukısa için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Kolukısa, Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...