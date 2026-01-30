Gündemdeki Önemli Dava ve Etkinlikler

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş" davası 4. gününde Silivri'de görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davaya Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, Aralık 2025 dönemi dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini, Ekim-Aralık 2025 dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 15.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek, ardından iki genel başkan açıklama yapacak. Özel, İstanbul'da KİPTAŞ Kartal Kaper Sitesi Teslim Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA - İSTANBUL)

11.00 - 15.30 - Rojin Kabaiş için Adalet Komisyonları, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek, Adalet Bakanlığı'na yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - "Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi" Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Dilovası kozmetik fabrikası faciasında yakınlarını kaybeden aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)

15.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor ve Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşmaları oynanacak. (ANTALYA - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…