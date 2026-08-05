Günün Gündemi: Üsküdar, Siyasi Toplantılar ve Fenerbahçe Maçı - Son Dakika
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Günün Gündemi: Üsküdar, Siyasi Toplantılar ve Fenerbahçe Maçı

Günün Gündemi: Üsküdar, Siyasi Toplantılar ve Fenerbahçe Maçı
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ANKA Haber Ajansı 5 Ağustos Çarşamba gündemi

08.00 - Üsküdar Belediye Meclisi, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine Başkan Vekili seçecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında çerçeve yasa teklifi gündemiyle basına kapalı olarak toplanacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2026" verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - TBMM'de İYİ Parti grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları "çerçeve yasaya" ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

13.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

14.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00 - TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

19.00 - CHP'den başkan seçilen Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçtiği Tuzla'da "Milli İradeye Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılacak. (AMMAN)

21.00 - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günün Gündemi: Üsküdar, Siyasi Toplantılar ve Fenerbahçe Maçı - Son Dakika

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