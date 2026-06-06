09.30 - DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, "Kadın İradesiyle Komünleşiyor, Yerel Yönetimlerle Özgür Toplumu Örüyoruz" adıyla konferans düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)
10.00 - Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
10.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Atatürk Sanat Merkezi'nde "Erdal İnönü Bilime Adanmış Bir Ömür Sempozyumu"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.30 - 13.30 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çorum Uluslararası 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi, Çorum Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması'na katılacak. Özel, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesinde halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ÇORUM - NEVŞEHİR)
10.30 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantılarının gündemine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
14.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ders Atölyeleri Mezuniyet Şöleni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
18.00 - Demokratik Kurumlar Platformu, idamlara, baskılara ve hak ihlallerine karşı İran İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
21.30 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk etabında üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak. (BRASILIA)
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 6 Haziran Cumartesi Gündemi - Son Dakika
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