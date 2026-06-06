Anka Haber Ajansı 6 Haziran Cumartesi Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anka Haber Ajansı 6 Haziran Cumartesi Gündemi

06.06.2026 09:00  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 6 Haziran Cumartesi gündemi

09.30 - DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, "Kadın İradesiyle Komünleşiyor, Yerel Yönetimlerle Özgür Toplumu Örüyoruz" adıyla konferans düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

10.00 - Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Atatürk Sanat Merkezi'nde "Erdal İnönü Bilime Adanmış Bir Ömür Sempozyumu"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30 - 13.30 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çorum Uluslararası 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi, Çorum Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması'na katılacak. Özel, Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Mustafapaşa beldesinde halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ÇORUM - NEVŞEHİR)

10.30 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantılarının gündemine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ders Atölyeleri Mezuniyet Şöleni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00 - Demokratik Kurumlar Platformu, idamlara, baskılara ve hak ihlallerine karşı İran İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

21.30 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk etabında üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak. (BRASILIA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Cumartesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 6 Haziran Cumartesi Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’dan Victor Nelsson’a kötü haber Galatasaray'dan Victor Nelsson'a kötü haber
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Bugün İstanbul’da İşte Sergen Yalçın’ın yerine gelen isim Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı hemen yazdılar 2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

09:00
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
08:34
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
07:34
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
06:21
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
01:17
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
00:59
Rahmi Koç’tan tepkileri çeken “Kürt kadın hasta“ fıkrası
Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 09:12:48. #7.12#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 6 Haziran Cumartesi Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.