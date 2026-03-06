Anka Haber Ajansı 6 Mart Cuma Gündemi

10.00 - TÜİK, 2025 yılına ilişkin istatistiklerle kadın verilerini ve 2024 yılı yabancı kontrollü girişim istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 19 Mart operasyonunun ardından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 27. buluşmasında adalet çağrısını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında Türkiye'nin 81 ilinden eş zamanlı duyuracak. Saraçhane'deki buluşmaya CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - CHP'nin 81 İl Başkanlığı önünde eş zamanlı olarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunacak. Ankara'da İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'de İl Başkanı Çağatay Güç mektubu okuyacak ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA - İZMİR)

11.00 - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, partisinin il başkanlığında ABD ve İsrail'in İran'a dönük saldırıları başta olmak üzere gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da eş zamanlı olarak hayat bulacak Mimoza Festivali nedeniyle Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Kadın Destek Hattı Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

12.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yanında kurulacak "İzmir İtfaiyesi Korusu Mikro Orman Uygulaması"nın açılışına ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'ın saldırıya uğraması hakkında Menderes İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

15.00 - Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından Bolu Belediye Meclisi'nde Başkan Vekilliği seçim yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BOLU)

17.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, tutuklu CHP'li isimleri ziyareti sonrasında Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

18.00 - Emek Partisi İzmir İl Örgütü, ABDve İsrail'in İran'a yönelik saldısırını proteste etmek için Buca Şirinyer Migros önünde bir araya gelecek ve NATO önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

19.07 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde devlet himayesindeki çocuklarla iftar yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

19.30 - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, İsrail Konsolosluğu'na yürüyecek İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

21.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Valiliği önünde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemi düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BOLU)

- ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

