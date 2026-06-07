Bugünün Gündemi: Seçimler, Kurultaylar ve Etkinlikler - Son Dakika
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Bugünün Gündemi: Seçimler, Kurultaylar ve Etkinlikler

07.06.2026 09:10  Güncelleme: 09:59
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Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belediye seçimleri; Cumhuriyetçiler ve BBP kurultayları; TBMM Başkanı Kurtulmuş'un katılımı; Narin için adalet platformu eylemi; Fenerbahçe genel kurulu ve Ermenistan seçimleri gündemde.

08.00 - 17.00 - Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçimi yapılacak. (ANKARA)

09.30 - Cumhuriyetçiler Kurultayı, Gençlik Parkı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyük Tiyatro Salonu'nda toplanacak. ( GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

10.30 - Büyük Birlik Partisi 13. Olağan Büyük Kurultayı, ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20. Geleneksel İlim Yayma Mezunlar Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İSTANBUL)

13.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin 2. Dönem açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - Narin ve Ailesi İçin Adalet Platformu, Dağkapı Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)

14.00 - Demokrasi Platformu, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın da katılacağı"Adalet Hemen Şimdi!" konferansı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.30 - Asgari Ücret İnisiyatifi, Sultançiftliği'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin kapanış töreni, Kült Kavaklıdere Sineması'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

Ermenistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başına gidecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ERİVAN)

10.00 - Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yapılacak, sarı-lacivertli ekibin yeni başkanı belli olacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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