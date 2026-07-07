NATO Zirvesi Ankara'da Başlıyor

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara'da başlıyor...

10.00 - 12.45 - 18.15 - 19.45 - 20.15 - NATO Zirvesi, ATO Congresium'da düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu ile başlayacak. Forumun açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak. Ayyıldız Karargahı'nda, Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek. NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları düzeyinde çalışma yemeği yapılacak. NATO'nun Asya-Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının katılımıyla Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği yapılacak. (ANKARA)

11.00 - 12.30 - 15.00 - 19.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı'nda ayrı ayrı görüşecek. Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde Zirve için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon ve resmi akşam yemeği verilecek. (ANKARA)

10.00 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2021-2024 yılları arasındaki "konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin 14 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Hayatını kaybeden İBB Şehir Tiyatroları'nın usta sanatçılarından Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Göktay, Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - "NATO'ya Hayır Koordinasyonu", Kurtuluş Parkı'nda, NATO Zirvesi'ni protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - 16.00 - 17.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde partisinin grup toplantısında konuşacak, Hamamyolu Caddesi'nde yurttaşlarla bir araya gelecek, Odunpazarı Belediyesi Dr. Nurten - Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi'nin açılışını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ESKİŞEHİR)

19.00 - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, NATO'ya karşı Taksim AKM önünden Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - 23.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu, Arjantin-Mısır, İsviçre-Kolombiya maçlarıyla tamamlanacak. (ATLANTA/VANCOUVER)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...