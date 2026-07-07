NATO Zirvesi Ankara'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi Ankara'da Başlıyor

07.07.2026 09:05  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 7 Temmuz Salı gündemi

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara'da başlıyor...

10.00 - 12.45 - 18.15 - 19.45 - 20.15 - NATO Zirvesi, ATO Congresium'da düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu ile başlayacak. Forumun açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak. Ayyıldız Karargahı'nda, Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek. NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları düzeyinde çalışma yemeği yapılacak. NATO'nun Asya-Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının katılımıyla Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği yapılacak. (ANKARA)

11.00 - 12.30 - 15.00 - 19.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı'nda ayrı ayrı görüşecek. Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde Zirve için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon ve resmi akşam yemeği verilecek. (ANKARA)

10.00 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2021-2024 yılları arasındaki "konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin 14 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Hayatını kaybeden İBB Şehir Tiyatroları'nın usta sanatçılarından Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Göktay, Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - "NATO'ya Hayır Koordinasyonu", Kurtuluş Parkı'nda, NATO Zirvesi'ni protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - 16.00 - 17.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde partisinin grup toplantısında konuşacak, Hamamyolu Caddesi'nde yurttaşlarla bir araya gelecek, Odunpazarı Belediyesi Dr. Nurten - Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi'nin açılışını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ESKİŞEHİR)

19.00 - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, NATO'ya karşı Taksim AKM önünden Dolmabahçe'ye yürüyüş düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00 - 23.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu, Arjantin-Mısır, İsviçre-Kolombiya maçlarıyla tamamlanacak. (ATLANTA/VANCOUVER)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Ankara'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Ankara’daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
Osmaniye’de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Osmaniye'de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Cezaevinde büyük isyan 25 kişi hayatını kaybetti Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

10:37
Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kaldığı otelin yakınında patlama
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
10:29
Küresel piyasalar Ankara’dan gelecek mesajlara odaklandı
Küresel piyasalar Ankara'dan gelecek mesajlara odaklandı
10:23
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
10:06
NATO Zirvesi’ne damga vuracak hamle Ortak füze üretimi geliyor
NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor
10:00
24 saatte ikinci zam Gece yarısı tabela yine değişecek
24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek
09:02
TRT spikeri Özkan Öztürk’ten olay Trump göndermesi
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 10:53:03. #7.12#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi Ankara'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.