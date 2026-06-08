Bugünün Gündemi: Ekonomi, Siyaset ve Hukuk

09.30 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)
09.30 - 18.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı ve Özgürlük Mitingi için deklarasyon açıklamasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)
10.00 - 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)
11.00 - CHP Grup Başkanı ÖzgürÖzel, TBMM'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
12.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Galatasaray Üniversitesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nde bazı programlara katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)
12.15 - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), YÖK önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
13.00 - Özgürlük için Hukukçular Derneği üyeleri, iş insanı Rahmi Koç hakkında, İzmir'deki bir hastane açılışında kullandığı ifade nedeniyle suç duyurusunda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
14.00 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ ANKARA)
17.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile bir araya gelecek. (İSTANBUL)
18.15 - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in katılımıyla "Barış Dilinde Hukuk ve Demokrasi" konulu konferans düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ MANİSA)
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusuna ev sahipliği yapacak. (İSTANBUL)
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