Bugünün Gündemi: Ekonomi, Siyaset ve Hukuk - Son Dakika
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Bugünün Gündemi: Ekonomi, Siyaset ve Hukuk

08.06.2026 09:02  Güncelleme: 10:39
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ANKA Haber Ajansı 8 Haziran Pazartesi gündemi

09.30 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

09.30 - 18.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı ve Özgürlük Mitingi için deklarasyon açıklamasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

10.00 - 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

11.00 - CHP Grup Başkanı ÖzgürÖzel, TBMM'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

12.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Galatasaray Üniversitesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nde bazı programlara katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

12.15 - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), YÖK önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

13.00 - Özgürlük için Hukukçular Derneği üyeleri, iş insanı Rahmi Koç hakkında, İzmir'deki bir hastane açılışında kullandığı ifade nedeniyle suç duyurusunda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

14.00 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ ANKARA)

17.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile bir araya gelecek. (İSTANBUL)

18.15 - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in katılımıyla "Barış Dilinde Hukuk ve Demokrasi" konulu konferans düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ MANİSA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusuna ev sahipliği yapacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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