Anka Haber Ajansı 8 Mayıs Cuma Gündemi

08.05.2026 08:59  Güncelleme: 10:02
09.00 - Ordu'nun Aybastı Yaylası'nda maden faaliyetlerine karşı açılan dava kapsamında bilirkişi incelemesi yapılacak, Ordu Çevre Derneği ve Korgan Aybastı Kabataş Çevre Derneği'nin öncülüğünde "Madene Hayır" eylemi düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ORDU)

09.30 - CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin'in katılımıyla Willmont Otel'de gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - BALIKESİR)

09.30 - Ankara'da 26 katlı binada çıkan, 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4'ü tutuklu 13 sanığın yargılanmasına Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, mart ayı sanayi üretim endeksi ile nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Ankara'da "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in 2020 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un yargılandığı davanın duruşması Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (ANKARA)

11.00 - "Mabel Matiz" sahne adıyla bilinen sanatçı Fatih Karaca hakkında, "Perperişan" adlı şarkısının sözleri nedeniyle "müstehcenlik" suçlamasıyla açılan dava İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (İSTANBUL)

11.00 - Yeniden Refah PartisiGenel Başkanı Fatih Erbakan, Esenyurt'ta partisinin Anneler Günü programında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.30 - Akbelen'de yaşam alanlarını, zeytinliklerini ve doğayı korumak için yürütülen hukuk mücadelesinde Danıştay 6. Dairesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı sonrası, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve İkizköylülerin avukatlarının katılacağı basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Boğaziçi Üniversitesi mezunları özgür, özerk, demokratik üniversite talebiyle Güney Kampüs Etiler Kapı'da açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.15 - 15.00 - 16.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığı binasında basın açıklaması yapacak, İl Divan Toplantısı ve İlçe Başkanları Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yaşar Kültür Merkezi önünde tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e özgürlük mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA)

16.30 - Barış Anneleri Heyeti, Adalet Bakanlığı'na İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için dilekçe verdikten sonra açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

20.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınına katılacak. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

