Anka Haber Ajansı 8 Nisan Çarşamba Gündemi

08.04.2026 09:14
09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP'nin, Sosyal Demokrasi Derneği ile düzenlediği "Dokuz Umde'den Sosyal Demokrat Programa" başlıklı etkinliğin açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel,Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde görüşecek. Özel, İstanbul Roman Dernekleri Buluşması ile İBB Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 15.? ?Uluslararası Alaçatı Ot Festivali'nin basın lansmanı, Arkas Sanat Alaçatı'da yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Eğitim Sendikaları,Yenimahalle Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin uğradığı fiziksel şiddet nedeniyle lisenin önünde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

12.00 - DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve DİSK, İstanbul Koordinasyon Merkezi'nde, 1 Mayıs İşçi Bayramı programını açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

16.34 - Yazar Prof. Dr.Yalçın Küçük'ün cenazesi, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın iki haftalık ateşkes açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

20.00 - Trendyol Süper Lig erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. (İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar

Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine "Zıplamayan Müslümandır" dediler
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
