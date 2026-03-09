Anka Haber Ajansı 9 Mart Pazartesi Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anka Haber Ajansı 9 Mart Pazartesi Gündemi

09.03.2026 09:02  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 9 Mart Pazartesi gündemi

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasının ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu paydaşlığında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen "Cesaretin Adı: Kadın Zirvesi-103 Yıllık Cesaret" başlıklı zirvenin açılışına ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenecek 2026 Nevruz Deklarasyonu açıklamasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Florya Elit World Otel'de düzenlenen 2026 Nevruz Deklarasyonu açıklamasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası "Emeklinin Yüzü Gülmeden Bu Ülkeye Bayram Gelmez" başlığıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Mecliste basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - KESK İzmir Kadın Meclisi üyeleri, grevdeki Temel Conta emekçilerine dayanışma ziyareti yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - 18.55 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.51 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aksaray'da iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ AKSARAY)

18.55 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleri ile iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

16.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor-Kocaelispor, Zecorner Kayserispor-Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmaları oynanacak. (İSTANBUL - KAYSERİ - ANTALYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 9 Mart Pazartesi Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:23
Mert Müldür’ün nişanlısına Kadınlar Günü’nde kabusu yaşattılar
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:28:35. #7.12#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 9 Mart Pazartesi Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.