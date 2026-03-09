Anka Haber Ajansı 9 Mart Pazartesi Gündemi

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasının ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu paydaşlığında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen "Cesaretin Adı: Kadın Zirvesi-103 Yıllık Cesaret" başlıklı zirvenin açılışına ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenecek 2026 Nevruz Deklarasyonu açıklamasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Florya Elit World Otel'de düzenlenen 2026 Nevruz Deklarasyonu açıklamasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası "Emeklinin Yüzü Gülmeden Bu Ülkeye Bayram Gelmez" başlığıyla basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Mecliste basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - KESK İzmir Kadın Meclisi üyeleri, grevdeki Temel Conta emekçilerine dayanışma ziyareti yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - 18.55 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.51 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aksaray'da iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ AKSARAY)

18.55 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleri ile iftarda bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

16.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor-Kocaelispor, Zecorner Kayserispor-Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmaları oynanacak. (İSTANBUL - KAYSERİ - ANTALYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…