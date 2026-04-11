ANKA Haber Ajansı'nın Değerleri ve Yayın İlkeleri - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın Değerleri ve Yayın İlkeleri

11.04.2026 16:40
ANKA, bağımsız bir haber ajansı olarak demokrasi, laiklik ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalmayı, insan haklarını savunmayı ve toplumu bilgilendirmeyi amaçlar. Barış gazeteciliği anlayışıyla hareket eden ANKA, tarafsızlığı ve gerçeği ön planda tutarak habercilik yapar.

ANKA, gücünü özgürlüğünden alan bağımsız bir haber ajansıdır ve Cumhuriyet'in temel değerleri olan demokrasi, laiklik ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlıdır. Evrensel insan haklarını, basın ve ifade özgürlüğünü, toplumun bilgi edinme hakkını savunurken, her tür şiddete, ayrımcılığa ve nefret söylemine karşıdır. İnançlara ve farklılıklara saygı gösterir, kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddeti önlemeyi ve çevreyi korumayı amaçlar.

ANKA mensupları, habercilik faaliyetlerinde kamu yararını esas alır, gerçeği bozmadan, adil ve nesnel bir yaklaşımla topluma iletmeyi temel görev kabul eder. Terör ve şiddete karşı olup, barış gazeteciliğini benimser, sansasyonel üsluptan kaçınır. Siyasi faaliyetlerde bulunmaz, yanıltıcı yöntemler kullanmaz ve haberlerin niteliğine özen gösterir, kaynak gizliliğine saygı duyar.

Özel yaşamın gizliliğine saygı gösterilir, ancak kamu yararı durumlarında istisnalar uygulanabilir. Çıkar çatışmasından kaçınılır, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri haber içeriğinden bağımsız yürütülür. Hediyeler kabul edilmez, gezilerde şeffaflık sağlanır. Fotoğraf ve görüntülerde gerçeklik korunur, yargılama süreçlerinde tarafsızlık esas alınır.

Sağlık haberlerinde bilimsel kanıtlar temel alınır, intihar ve trafik kazaları haberlerinde özenli dil kullanılır. Mülteci, sığınmacı ve göçmenlerle ilgili haberlerde ayrımcılıktan kaçınılır, sosyal medyada mesleki etik kurallara uyulur. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, ANKA'nın tamamlayıcı belgesi olarak kabul edilir.

Son Dakika Güncel ANKA Haber Ajansı'nın Değerleri ve Yayın İlkeleri - Son Dakika

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:42
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
SON DAKİKA: ANKA Haber Ajansı'nın Değerleri ve Yayın İlkeleri - Son Dakika
Advertisement
