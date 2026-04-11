ANKA, gücünü özgürlüğünden alan bağımsız bir haber ajansıdır ve Cumhuriyet'in temel değerleri olan demokrasi, laiklik ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlıdır. Evrensel insan haklarını, basın ve ifade özgürlüğünü, toplumun bilgi edinme hakkını savunurken, her tür şiddete, ayrımcılığa ve nefret söylemine karşıdır. İnançlara ve farklılıklara saygı gösterir, kadın, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddeti önlemeyi ve çevreyi korumayı amaçlar.

ANKA mensupları, habercilik faaliyetlerinde kamu yararını esas alır, gerçeği bozmadan, adil ve nesnel bir yaklaşımla topluma iletmeyi temel görev kabul eder. Terör ve şiddete karşı olup, barış gazeteciliğini benimser, sansasyonel üsluptan kaçınır. Siyasi faaliyetlerde bulunmaz, yanıltıcı yöntemler kullanmaz ve haberlerin niteliğine özen gösterir, kaynak gizliliğine saygı duyar.

Özel yaşamın gizliliğine saygı gösterilir, ancak kamu yararı durumlarında istisnalar uygulanabilir. Çıkar çatışmasından kaçınılır, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri haber içeriğinden bağımsız yürütülür. Hediyeler kabul edilmez, gezilerde şeffaflık sağlanır. Fotoğraf ve görüntülerde gerçeklik korunur, yargılama süreçlerinde tarafsızlık esas alınır.

Sağlık haberlerinde bilimsel kanıtlar temel alınır, intihar ve trafik kazaları haberlerinde özenli dil kullanılır. Mülteci, sığınmacı ve göçmenlerle ilgili haberlerde ayrımcılıktan kaçınılır, sosyal medyada mesleki etik kurallara uyulur. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, ANKA'nın tamamlayıcı belgesi olarak kabul edilir.