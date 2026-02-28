ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma - Son Dakika
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

ANKA\'nın İncirlik\'teki canlı yayına jet soruşturma
28.02.2026 14:30
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakereler sonuçsuz kaldı. Ortak operasyon başlatan ABD ve İsrail, İran'da başkent Tahran dahil çok sayıda kenti vurdu. Saldırı sonrası harekete geçen İran ise 6 ülkenin ABD üslerini hedef aldı. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan "ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır" tehdidi yapıldı. 

ANKA'YA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anka Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntüleri canlı yayınladı. Bunun üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık Anka Haber Ajansı'nın İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alper Elma Alper Elma:
    Türkiye üzerinden İran'a herhangi operasyon yapılırsa yada yapılacaksa yada izin verilirse yazıklar olsun 6 0 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Selami bir yorumun varmı ahahahaha 0 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    AKP NİN SIRLARI MEYDANA ÇIKIYOR 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
