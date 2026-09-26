Ankara Ayaş'ta otluk ve ormanlık alandaki yangın ekiplerce söndürüldü

Ankara Ayaş'ta otluk ve ormanlık alandaki yangın ekiplerce söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Ayaş ilçesi Anadolu Otoyolu çevresindeki otluk ve ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi; ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede büyüyen yangın söndürüldü.
Ankara'da otluk ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ayaş ilçesi Anadolu Otoyolu çevresinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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