Ankara Barajlarında Su Krizi

21.08.2025 10:48
Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre düşerek, 3 aydan az içme suyu kaldı.

Ankara'daki barajlarda doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,41'den yüzde 19,42'ye, aktif doluluk oranı ise yüzde 31,21'den yüzde 8,52'ye geriledi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan Barajlar Bilgi Sistemi'ne göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk, 20 Ağustos itibarıyla 307 milyon 931 bin metreküple yüzde 19,42 seviyesinde bulunuyor.

Geçen yıl 20 Ağustos'ta 624 milyon 824 bin metreküple barajlarda doluluk oranı yüzde 39,41 olarak ölçülmüştü.

Aktif kullanılabilir su oranı da 20 Ağustos 2024'te 435 milyon 867 bin metreküple yüzde 31,21 seviyesindeyken, bu yıl aynı tarihte 118 milyon 974 bin metreküple yüzde 8,52 olarak tespit edildi.

Kentin barajlarındaki doluluk oranı ve aktif kullanılabilir su miktarında geçen yıl ile bu zaman arasındaki fark, barajlardaki su düşüşünü ortaya koydu.

Kentin 3 aydan az içme suyu kaldı

Şehre günlük 1 milyon 733 bin 943 metreküp su verilirken, yıllık buharlaşma ve sulama oranı ölçümlerine göre, Ankara'daki barajlardaki mevcut doluluk oranı dikkate alındığında kentin 3 aydan az içme suyu kaldı.

Barajlarda 20 Ağustos itibarıyla doluluk oranları, Çubuk-2'de yüzde 10,67, Çamlıdere'de yüzde 19,37, Kurtboğazı'nda yüzde 14,05, Kavşakkaya'da yüzde 16,84, Eğrekkaya'da yüzde 27,41, Akyar'da yüzde 20,16 ve Peçenek'te yüzde 14,04 olarak ölçüldü.

AA ekibi Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda, kurak yaz mevsimi ve yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi oranda düşen su miktarını görüntüledi.

Çamlıdere, Kurtboğazı, Akyar ve Eğrekkaya barajlarında sular yer yer yaklaşık 40-50 metre çekilirken, barajlarda bununla birlikte eski yerleşim yerleri, ev kalıntıları ve adacıkların gün yüzüne çıktığı görüntülendi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Ankara Barajlarında Su Krizi
