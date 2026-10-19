Ankara Barosu Başkanı Çağlayan ve yönetimi, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Barosu Başkanı Çağlayan ve yönetimi, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Barosu Başkanı Çağlayan ve yönetimi, Anıtkabir Özel Defteri\'ni imzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Barosu Başkanlığı'na seçilen Elçin Özge Şimşek Çağlayan, yönetimiyle Anıtkabir'i ziyaret edip mozoleye çelenk sundu ve Özel Defteri imzaladı. Şimşek Çağlayan deftere hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve savunmaya bağlılık mesajı kaydetti.

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanlığı'na seçilen Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve yeni yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk sundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, yönetim kurulu ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk sundu. Baro Başkanı Şimşek Çağlayan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, Ankara Barosu'nun 69. Olağan Genel Kurulu'nda meslektaşlarımızın güveniyle üstlendiğimiz görevin verdiği onur ve sorumluluk bilinciyle huzurunuzdayız. Kurtuluşun ve kuruluşun başkentinde, Cumhuriyet'le büyüyen Baromuzun yüzyılı aşan birikimini ve mücadele mirasını geleceğe taşıma kararlılığındayız. Gerçekleştirdiğiniz hukuk devriminin mirasçıları ve bağımsız savunmanın temsilcileri olarak hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına ve savunmaya olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Aklın ve bilimin rehberliğinde, Cumhuriyet'imizin kazanımlarını ve mesleğimizin onurunu korumak, adaletin ve özgürlüğün egemen olduğu bir gelecek için mücadele etmek üzere huzurunuzda söz veriyoruz.

Kadınların eşit ve özgür bireyler olarak toplumsal yaşamda söz ve sorumluluk üstlenmesinin önünü açan devrimlerinizin temel taşlarından biri, Türk Medeni Kanunu'nun kabulüdür. Bu kabulün yüzüncü yılında, bir kadın olarak Ankara Barosu Başkanlığı görevini üstlenmenin tarihsel anlamını ve taşıdığı sorumluluğu derinden hissediyor, açtığınız yol için sonsuz minnetimi sunuyorum. Emanetinize duyduğumuz bağlılıkla Cumhuriyet'i eşitlik, laiklik, özgürlük ve adalet temelinde geleceğe taşımak için açtığınız aydınlık yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygı, özlem ve minnetle eğiliyoruz."

Kaynak: ANKA
AnıtkabirÇağlayanPolitikaGüncelYargıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
13:46
Nereden nereye Fenerbahçe’nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
13:11
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı Meğer başkomisermiş
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 13:50:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara Barosu Başkanı Çağlayan ve yönetimi, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei