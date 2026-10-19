Ankara Barosu Başkanı Çağlayan ve yönetimi, Anıtkabir Özel Defteri\'ni imzaladı

(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanlığı'na seçilen Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve yeni yönetimi, Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk sundu ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, yönetim kurulu ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk sundu. Baro Başkanı Şimşek Çağlayan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, Ankara Barosu'nun 69. Olağan Genel Kurulu'nda meslektaşlarımızın güveniyle üstlendiğimiz görevin verdiği onur ve sorumluluk bilinciyle huzurunuzdayız. Kurtuluşun ve kuruluşun başkentinde, Cumhuriyet'le büyüyen Baromuzun yüzyılı aşan birikimini ve mücadele mirasını geleceğe taşıma kararlılığındayız. Gerçekleştirdiğiniz hukuk devriminin mirasçıları ve bağımsız savunmanın temsilcileri olarak hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına ve savunmaya olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Aklın ve bilimin rehberliğinde, Cumhuriyet'imizin kazanımlarını ve mesleğimizin onurunu korumak, adaletin ve özgürlüğün egemen olduğu bir gelecek için mücadele etmek üzere huzurunuzda söz veriyoruz.

Kadınların eşit ve özgür bireyler olarak toplumsal yaşamda söz ve sorumluluk üstlenmesinin önünü açan devrimlerinizin temel taşlarından biri, Türk Medeni Kanunu'nun kabulüdür. Bu kabulün yüzüncü yılında, bir kadın olarak Ankara Barosu Başkanlığı görevini üstlenmenin tarihsel anlamını ve taşıdığı sorumluluğu derinden hissediyor, açtığınız yol için sonsuz minnetimi sunuyorum. Emanetinize duyduğumuz bağlılıkla Cumhuriyet'i eşitlik, laiklik, özgürlük ve adalet temelinde geleceğe taşımak için açtığınız aydınlık yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Aziz hatıranız önünde saygı, özlem ve minnetle eğiliyoruz."