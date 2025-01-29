Ankara Barosu'ndan Gazetecilere Destek Açıklaması

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(ANKARA) - Ankara Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteciler için destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Ankara Barosu olarak, yargı aracılığıyla özgür basına yönelik baskı kurma çabasının karşısında durduğumuzu, yargının bir baskı mekanizması haline getirilmesi uygulamasına derhal son verilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz" denildi.

Ankara Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesini yayınladığı gerekçesiyle Halk TV'den beş gazeteciye yönelik gözaltına alma ve ifadeye çağırma işlemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Haber almak haktır, basın özgürdür" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumun bir çok alanına yayılan hukuka aykırı yargı müdahalelerinin son halkasını Halk TV çalışanı beş gazeteci ve yöneticinin gözaltına alınması oluşturmaktadır. Anayasa m.28/1 hükmüne göre; basın hürdür, sansür edilemez. Anayasa m.28/2 hükmüne göre ise devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Anayasa'nın açık hükmünün aksine, halkın haber alma hakkı engellenmekte ve gazeteciler mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmaktadır. Ankara Barosu olarak, yargı aracılığıyla özgür basına yönelik baskı kurma çabasının karşısında durduğumuzu, yargının bir baskı mekanizması haline getirilmesi uygulamasına derhal son verilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."