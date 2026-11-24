(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, avukat Selçuk Kozağaçlı'nın serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Kişi özgürlüğünün idarenin keyfi kararlarına terk edilmesi, hukuk devleti ilkesinin açık ihlalidir" dedi. Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Binici ise Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun Kozağaçlı hakkındaki kararına dikkati çekerek, "Cezanın infazı, mahkemece hükmedilen cezanın ötesinde yeni bir cezalandırma aracına dönüştürülemez" ifadelerini kullandı.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Binici, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun avukat Selçuk Kozağaçlı hakkındaki kararını değerlendirdi.

ŞİMŞEK ÇAĞLAYAN: KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İDARENİN KEYFİ KARARLARINA TERK EDİLMESİ, HUKUK DEVLETİ İLKESİNİN AÇIK İHLALİDİR

Ankara Barosu Başkanı Şimşek Çağlayan, paylaşımında, "Kişi özgürlüğünün idarenin keyfi kararlarına terk edilmesi, hukuk devleti ilkesinin açık ihlalidir. Başta meslektaşımız Selçuk Kozağaçlı olmak üzere, hukuka aykırı biçimde özgürlüklerinden yoksun bırakılan herkes bir gün dahi gecikmeksizin serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

BİNİCİ: CEZANIN İNFAZI YENİ BİR CEZALANDIRMA ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Binici ise paylaşımında şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubunun meslektaşımız Av. Selçuk Kozağaçlı hakkında verdiği karar, uzun zamandır dile getirdiğimiz infaz süreçlerindeki keyfi uygulamaların hukuki güvenlik ilkesi ve kişi özgürlüğü bakımından doğurduğu ihlalleri uluslararası hukuk açısından da ortaya koymuştur. Kişi özgürlüğü, idarenin subjektif değerlendirmelerine, siyasi kanaatlere ve sınırları belirsiz iyi hal uygulamalarına bırakılamaz. Cezanın infazı, mahkemece hükmedilen cezanın ötesinde yeni bir cezalandırma aracına dönüştürülemez.

Türkiye, taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli, başta meslektaşımız Selçuk Kozağaçlı olmak üzere, koşullu salıverilme şartlarını taşıdıkları halde keyfi uygulamalarla cezaevinde tutulmaya devam edilen tüm siyasi hükümlüler derhal serbest bırakılmalıdır."