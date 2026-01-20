Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocukları Kültür ve Sanatla Buluşturuyor - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocukları Kültür ve Sanatla Buluşturuyor
20.01.2026 12:22  Güncelleme: 13:56
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için müzik, kukla yapım atölyesi ve tiyatro etkinlikleri düzenliyor. Ücretsiz etkinlikler 20-31 Ocak tarihleri arasında Kocatepe Kültür Merkezi ve Gençlik Parkı'nda gerçekleşecek.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yarıyıl tatilinde çocukları kültür ve sanatla buluşturuyor. Müzikal, kukla yapım atölyesi ve çocuk tiyatrosundan oluşan ücretsiz etkinlikler, 20-31 Ocak günleri arasında Kocatepe Kültür Merkezi ve Gençlik Parkı'nda miniklerle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, yarıyıl tatilinde çocuklar için bir etkinlik programı hazırladı. Tatil süresince düzenlenecek etkinliklerle çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanırken, sosyalleşmelerine de katkı sağlanacak. Program kapsamında 20 ve 27 Ocak günlerinde saat 13.00'te 6-10 yaş grubuna yönelik "Karagöz Konsere Gidiyor" müzikali, Kocatepe Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Geleneksel Karagöz gölge oyunu, müzikle harmanlanan anlatımıyla çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

22, 24, 28 ve 31 Ocak günlerinde saat 13.00'te, 7-12 yaş grubuna yönelik Kukla Yapım Atölyesi yine Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Atölye çalışmasında çocuklar kendi kuklalarını tasarlayarak yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulacak. 24 ve 31 Ocak günlerinde saat 13.00'te sahnelenecek "Gümüş Pullu Balık" çocuk tiyatrosu ise 6 yaş ve üzeri izleyiciler için Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda minik tiyatroseverlerle buluşacak.

Tüm etkinlikler ücretsiz olup, rezervasyonlar https://biletinial.com/tr-tr adresi üzerinden yapılacak.

Kaynak: ANKA

