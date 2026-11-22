Ankara- Bolu kara yolunda yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki bir tır, Cankurtaran mevkisi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.