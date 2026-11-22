Ankara-Bolu kara yolunda seyir halindeki tır alev alarak kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara-Bolu kara yolunda seyir halindeki tır, Cankurtaran mevkisi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.
Ankara- Bolu kara yolunda yanan tır kullanılamaz hale geldi.
Seyir halindeki bir tır, Cankurtaran mevkisi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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