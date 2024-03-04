Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keklikpınarı Pazar Yeri\'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keklikpınarı Pazar Yeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Çankaya'nın Dikmen semtinde kurulan Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaretinde esnafla tek tek tokalaştı. Esnaf, Yavaş'a "Her zaman yanındayız." diye seslendi.
Vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektiren Yavaş, sorun ve talepleri dinledi.
Yavaş'ın ziyaretinde, CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ve Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan da bulundu.
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