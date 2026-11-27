(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bala ilçesi Beynam Mahallesi'ndeki 810 bin metrekarelik arazide 50 MW'lık güneş enerjisi santrali ve yaklaşık 20 kilometrelik enerji nakil hattı kuracak. Güneş hücrelerinin verimliliğini artıran bir yapı olan TOPCon teknolojili yaklaşık 93 bin 500 panelin kullanılacağı tesisin yapım ihalesi 30 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentteki yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirmek ve temiz enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla Bala ilçesi Beynam Mahallesi'ne 50 MW'lık güce sahip Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuruyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait yaklaşık 810 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan projenin yapım ihalesi 30 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

YAKLAŞIK 93 BİN 500 ADET SOLAR PANEL KURULACAK

Kente kazandırılarak Başkent'in yenilenebilir enerji üretimini yeni bir boyuta ulaştıracak olan projenin yapımı için TEDAŞ'ın onayında, TOPCon teknolojisine sahip 620 W gücünde, yaklaşık 93 bin 500 adet solar panel ve 300 kW gücünde 163 adet inverter kullanılacak. Büyükşehir bölgeye, 3,0 MVA gücünde 20 adet trafo binası yapımı, dağıtım şirketinin talebinin doğrultusunda 2 adet dağıtım merkezi yapımı, yaklaşık 10,5 kilometre 73 direkli havai hat (4x3x477 Hawk) ve 9 kilometre yer altı kablosu (2x3x400/35mm2AL XLPE) olmak üzere yaklaşık 20 kilometrelik enerji nakil hattı da tesis edecek.

TESİS SCADA SİSTEMİYLE UZAKTAN İZLENECEK

Tesisin işletilmesi amacıyla inşa edilecek alanda ise kontrol binası, güvenlik kulübeleri ve depolardan oluşan yardımcı binalar ile tesisin etrafı tel çit ile çevrilerek çevre güvenliği için aydınlatma ve kamera sistemi yer alacak. Tesis, verimliliğin en üst seviyede tutulması ve üretimin denetlenmesi amacıyla, gözetleyici/denetleyici kontrol ve veri toplama sistemi olan SCADA sistemiyle uzaktan izlenecek. Ayrıca, yerden yansıyan güneş ışınlarından da elektrik üretimi sağlanacak.