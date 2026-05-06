Ankara Büyükşehir Belediyesi, Demetevler'de Yeni Düğün Salonunu Hizmete Açtı.
06.05.2026 14:11  Güncelleme: 14:21
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ailelerin çocukları ile gazi ve şehit yakınları için Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’nın ardından Demetevler Cemre Parkı’ndaki yeni düğün salonunu hizmete açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bugün birçok genç çiftimiz artan maliyetler nedeniyle düğün yapmanın yükünü omuzlarında hissediyor. Biz de hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin çocukları ile gazi ve şehit yakınlarının en mutlu günlerinde de yanında olmaya devam ediyor. İlk ücretsiz düğün organizasyonunu Temmuz 2025'te gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdiye dek 51 çiftin düğününe ev sahipliği yaptı.

"Hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz"

Demetevler Cemre Parkı'nda yeni hizmet vermeye başlayan düğün salonu ile ilgili konuşan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bugün birçok genç çiftimiz artan maliyetler nedeniyle düğün yapmanın yükünü omuzlarında hissediyor. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı'nın ardından üçüncü ücretsiz düğün salonumuzu Demetevler Cemre Parkı'nda hizmete açtık. Sosyal destek alan ailelerimizin çocukları ile gazi ve şehit yakınlarımız bu salonlardan ücretsiz yararlanabilecek."

Yemek ikramından canlı müziğe

Üç düğün salonundan sosyal destek alan ailelerin çocukları, gazi ve şehit yakınları ücretsiz faydalanabilecek. Çiftler ve konukları için yemek, içecek ve düğün pastası ikramı ile profesyonel sanatçı, canlı müzik ve garson hizmeti de yer alıyor. Ayrıca çiftlerin bu özel günlerini ölümsüzleştirmek için 40 adet dijital fotoğraf ve iki saatlik video çekimi hizmeti de sunulacak.

Başvurular başladı

Her üç düğün salonu için de başvurular, 'https://dugunsalonu.ankara.bel.tr/' adresinden yapılabilecek.

Kaynak: ANKA

