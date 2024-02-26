Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ekonomik Zorluklar Yaşayan Ailelere Ramazan Ayı Öncesinde Destek Ödemesi Yaptı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ekonomik zorluklar yaşayan 31 bin 767'si emekli olmak üzere toplam 198 bin 812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2 bin TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı.

ABB'nin X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Artan ekonomik zorluklar nedeniyle 2024 sosyal destek ödemelerini yüzde 70 artırdık. Bu doğrultuda, 31 bin 767'si emekli olmak üzere ekonomik zorluklar yaşayan toplam 198 bin 812 aileye Ramazan Ayı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırıldı. Ekonomik zorluklar yaşayan hemşehrilerimiz ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz."