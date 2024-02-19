Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylerin EKPSS Ücretlerini Karşılıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylerin EKPSS Ücretlerini Karşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylerin EKPSS Ücretlerini Karşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerdeki engelli bireylerin Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ücretlerini karşılayacak.

19.02.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde sosyal yardım alan ailelerdeki engelli bireylerin Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ücretlerini karşılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde sosyal yardım alan ailelerdeki 45 yaşını geçmemiş engelli bireylerin EKPSS ücretlerini karşılayacak. 29 Şubat'a dek sürecek başvurulara, http://forms.ankara.bel.tr./ekpss2024 adresi üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylerin EKPSS Ücretlerini Karşılıyor - Son Dakika
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