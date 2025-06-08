Ankara Büyükşehir Belediyesi Genç Akademi Çayyolu, Gençlere Yeni Bir Yaşam Alanı Sunuyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genç Akademi Çayyolu, gençlere hem ders çalışabilecekleri hem de sosyal ve yaratıcı etkinliklere katılabilecekleri bir yaşam alanı olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hayata geçirdiği Genç Akademiler, gençlerin yeni buluşma noktası haline geldi. Sıhhiye, Çayyolu, Ulus ve Batıkent'te bulunan modern merkezler; öğrencilere, akademisyenlere ve öğretmenlere ücretsiz olarak hizmet sunuyor.

Bireysel çalışma odalarından Greenbox stüdyoya

Genç Akademi Çayyolu da 15 yaş üstü gençlerin hem ders çalışabileceği hem de sosyal ve yaratıcı etkinliklerde bulunabileceği çok yönlü bir yaşam alanı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Mini amfi ve münazara alanıyla gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri interaktif, bilgisayarlı istasyonlar ve sessiz alanlarla da bireysel çalışmalara uygun ortamlar sunuluyor. Merkezde gençlerin grup projeleri için kullanabilecekleri toplantı odaları bulunuyor.

Sosyal medya içerik üreticileri için özel olarak tasarlanan Greenbox stüdyosu ise profesyonel ekipmanlarıyla üretim süreçlerini destekliyor.