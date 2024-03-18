Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın restorasyonunu tamamladı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın restorasyonunu tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı\'nın restorasyonunu tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı'ndaki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın restorasyon çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilen konak, peyzaj çalışmalarının ardından başkentlilerin sosyal ve kültürel faaliyetleri için kullanıma açılacak. Konağın sahibi Mehmet Ağa'nın milli mücadele döneminde Atatürk'ü karşılayan atlılar arasında yer aldığı ve cephedeki askerlerin ekmek ihtiyacını karşıladığı belirtildi. Konağın bir odasının Halaçlı Mehmet Ağa Müzesi'ne dönüştürülerek tarihsel miras olarak saklanacağı ifade edildi.

18.03.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gölbaşı'ndaki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın restorasyon çalışmalarının tamamladığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Kurtuluş Savaşı'nda, askerlerin ekmek ihtiyacını karşılayan konağın aslına uygun restore etti.

Konağın, peyzaj çalışmalarının ardından başkentlilerin sosyal ve kültürel faaliyetleri amacıyla kullanıma açılması planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, konağın sahibi Mehmet Ağa'nın milli mücadele döneminde Atatürk'ü karşılayan atlılar arasında yer aldığını, Sakarya Meydan Muharebesi'nde köyde kurmuş olduğu fırınlarda cephedeki askerlerin ekmek ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Konağın 2020'de Andaç Ataç tarafından karşılıksız olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine verildiğini hatırlatan Ödemiş, "Sadece bir tek arzusu vardı. O da konağın bir odasını babasından kalan eşyalarla Halaçlı Mehmet Ağa Müzesi'ne dönüştürmek. Konağımızı tarihsel geçmişine uygun olarak kültürel miras olarak saklamayı düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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