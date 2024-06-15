Ankara Büyükşehir Belediyesi, ipek böceği yetiştiricilerine sulama borusu desteği sağlıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ipek böceği yetiştiricilerine sulama borusu desteği sağlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan'ın Ericek Mahallesi'nde ipek böceği yetiştiriciliği yapan üreticilere dut ağaçlarını sulayabilmeleri için yüzde 100 hibe ile sulama borusu desteği sağlıyor.

15.06.2024 13:26
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Nallıhan'ın Ericek Mahallesi'nde ipek böceği yetiştiriciliği yapan üreticilerin dut ağaçlarını sulayabilmeleri amacıyla yüzde 100 hibe ile sulama borusu desteği verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan'ın Ericek Mahallesi'nde yetiştiricilik yapan üreticilerin ipek böceklerini besleyebilmesi için kullandığı dut ağaçlarını sulayabilmeleri, üretimlerini maksimum seviyeye çıkarabilmeleri ve verimlerini artırabilmeleri amacıyla yüzde 100 hibe ile sulama borusu desteği sağladı.

Susuz kalan dut ağaçlarının sulanabilmesi için drenaj çalışması ile kaynaktan mahalle merkezine kadar 2 bin 500 metre uzunluğunda kapalı sistemle döşenen borudan taşınan su 420 tonluk depoda toplanacak. Depolanan su ile ipek böceklerinin beslenebilmesi için ağaçların kolaylıkla sulanabilmesi, tarımsal sulama yapılabilmesi, ipek böceği yetiştiriciliğinin maksimum seviyeye çıkarılabilmesi ve verimin daha fazla artırılabilmesi amaçlanıyor.

Proje ile Ericek Mahallesi'nde drenaj çalışması yapılarak Araplar Deresi'nden taşınan su depoda toplanarak ipek böceği yetiştiriciliğinde besin olarak kullanılan dut ağaçlarının suya kavuşturulması hedefleniyor. Sektörden maksimum verim alınabilmesi ve özellikle kadın girişimcilerin desteklenebilmesi için sağlanan yüzde 100 hibe desteği ile döşenen su boruları, kadın yetiştiricilerin yüzünü güldürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, ipek böceği yetiştiricilerine sulama borusu desteği sağlıyor - Son Dakika

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