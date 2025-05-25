Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Fide Desteği

(ANKARA) - Yerli üretimi teşvik etmek ve çiftçinin maliyet yükünü azaltmak amacıyla tarımsal desteklerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 ilçede sebze üreticiliği yapan 9 bin üreticiye, toplam 10 milyon 500 bin adet sebze fidesi dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçinin üretime devam etmesini sağlamak için gerçekleştirdiği sebze fidesi desteği bu yıl da devam etti. 25 ilçede sebze üreticiliği yapan 9 bin çiftçiye, yüzde 50'si katkı paylı olmak üzere toplam 10 milyon 500 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Sebze fidesi dağıtımına katılan yerli üreticiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Hacer Horat: "7 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Mansur Başkan'ımız sağ olsun bizlere fide desteği yapıyor. Fide desteğinin yanında bize çok büyük desteği var. Yüzde 50 hibe ile bizlere verdi bu yıl ama daha yanında bizim bunu yetiştirip, büyüttükten sonra satabilmemiz için belediye başkanları bize yer tahsis ediyor. Çok teşekkür ediyoruz."

- Salih Yaşar : "10 senedir çiftçilik yapıyorum. 2-3 yıldır bu desteklerden yararlanıyorum. Daha önce mazot desteğinden ve gübre desteğinden yararlandım. Büyük ve güzel bir hizmet yapıyor Büyükşehir Belediyesi. Bu destekler olmasaydı fideyi özel şirketlerden alacaktık, onların da fiyatı yüksek."

-Yusuf Kayahan : "Çocukluğumdan bu yana bu mesleği yapıyorum. Allah razı olsun teşekkür ederim Büyükşehir'e. Bu destekler olmasaydı başka yerlerden alacaktık."

-Sibel Caner: "7 senedir çiftçilikle uğraşıyorum. Bugüne kadar sadece sebze fidesi desteğinden faydalandım, ürünleri güzel çıkıyor. Başkan'ımıza da çok teşekkür ediyorum verdikleri desteklerden dolayı."

-Nezihe Can: "80 yaşındayım daha hala bahçe ile uğraşıyorum. Vatandaşı sevdiği ve kolladığı için Allah razı olsun. Dışarıdan alsam 10 lira tanesi, bunu yarı fiyatına bize veriyor. Çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi'ne."