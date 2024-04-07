Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Uygun Fiyatlı Et Satışı Yaptı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), zorlu ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olmak amacıyla Ramazan ayında başlattığı, uygun fiyatlı et satışı uygulamasıyla 11 Mart-5 Nisan arasında toplam 137 ton 526 kilogram kırmızı ve beyaz et vatandaşa ulaştı.

ABB, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin uygun fiyatla sağlıklı, kaliteli ve temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Ramazan ayında başlatılan uygun fiyatlı et satışı uygulaması ile 11 Mart-5 Nisan 2024 tarihleri arasında toplam 137 ton 526 kilogram kırmızı ve beyaz et Başkentlilere ulaştırıldı.

MERKEZ VE ÇEVRE İLÇELERDE 137 TON 526 KİLOGRAM ET SATIŞI

Başlatıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören ve yüzde 100 yerli besi hayvanlardan elde edilen uygun fiyatlı ürünler, 7 Başkent Market şubesi ve ilçe ilçe gezen Başkent Mobil Market aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı. Uygulamayla, 137 ton 526 kilogram kırmızı et ve beyaz et Başkentlilerin mutfağına girdi.