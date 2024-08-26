Ankara Büyükşehir Belediyesi U11 Futbol Turnuvası düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi U11 Futbol Turnuvası düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen U11 Futbol Turnuvası'nda Gazi Eğitim Spor Kulübü birinci oldu.

26.08.2024 13:14  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi kentteki amatör spor kulüplerine destek olmak için U11 Futbol Turnuvası düzenlendi. "Zafer Kupası" için ter döken çocuklar, yarı final ve final heyecanı yaşadı. Turnuvanın kazananı Gazi Eğitim Spor Kulübü, ikinci ise Anadolu Balkan Spor Kulübü oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi düzenlenen U11 Futbol Turnuvası'na toplam 16 takım katıldı. Yarı final ve final heyecanı yaşayan amatör spor kulüplerine üye çocuklar 'Zafer Kupası' için ter döktü. Turnuvanın kazananı Gazi Eğitim Spor Kulübü olurken, ikinciliği Anadolu Balkan Spor Kulübü aldı.

"Zafer Kupası" için 16 takım yarıştı

16 takımın turnuvaya katıldığını söyleyen Sincan Aile Yaşam Merkezi Futbol Antrenörü Fatih Özdemir, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi olarak düzenledik turnuvayı. Turnuva çok güzel geçti. Turnuvanın finalinde Gazi Eğitim ve Anadolu Balkan Kulüpleri karşılaştı. Bundan sonraki süreçte de yine turnuvalarımız olacak. 29 Ekim'de de bir turnuvamız olacak" diye konuştu.

Zafer Kupası'nı kazanan Gazi Eğitim Spor Kulübü'nün sporcularından Mert Pehlivan, "Maç çok güzeldi, çok mutluyum" derken, turnuvayı ikincilikle tamamlayan Anadolu Balkan Spor Kulübü sporcularından Mehmethan Eke, "Çok iyi maç çıkardık, iyi kurtarışlar yaptım. Takım arkadaşlarım da öyle. Yenildik, sağlık olsun. Gazi Eğitim'i tebrik ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Futbol, Ankara, Spor, Turnuva, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi U11 Futbol Turnuvası düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
22:03 Alevlerin arasına düşen itfaiye eri ağır yaralandı Alevlerin arasına düşen itfaiye eri ağır yaralandı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:49 Şanlıurfa’da genç öğretmenin cesedi fıstık bahçesinde bulundu Şanlıurfa'da genç öğretmenin cesedi fıstık bahçesinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 15:01:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi U11 Futbol Turnuvası düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement