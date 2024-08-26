Ankara Büyükşehir Belediyesi U11 Futbol Turnuvası düzenledi

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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi kentteki amatör spor kulüplerine destek olmak için U11 Futbol Turnuvası düzenlendi. "Zafer Kupası" için ter döken çocuklar, yarı final ve final heyecanı yaşadı. Turnuvanın kazananı Gazi Eğitim Spor Kulübü, ikinci ise Anadolu Balkan Spor Kulübü oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi düzenlenen U11 Futbol Turnuvası'na toplam 16 takım katıldı. Yarı final ve final heyecanı yaşayan amatör spor kulüplerine üye çocuklar 'Zafer Kupası' için ter döktü. Turnuvanın kazananı Gazi Eğitim Spor Kulübü olurken, ikinciliği Anadolu Balkan Spor Kulübü aldı.

"Zafer Kupası" için 16 takım yarıştı

16 takımın turnuvaya katıldığını söyleyen Sincan Aile Yaşam Merkezi Futbol Antrenörü Fatih Özdemir, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Aile Yaşam Merkezi olarak düzenledik turnuvayı. Turnuva çok güzel geçti. Turnuvanın finalinde Gazi Eğitim ve Anadolu Balkan Kulüpleri karşılaştı. Bundan sonraki süreçte de yine turnuvalarımız olacak. 29 Ekim'de de bir turnuvamız olacak" diye konuştu.

Zafer Kupası'nı kazanan Gazi Eğitim Spor Kulübü'nün sporcularından Mert Pehlivan, "Maç çok güzeldi, çok mutluyum" derken, turnuvayı ikincilikle tamamlayan Anadolu Balkan Spor Kulübü sporcularından Mehmethan Eke, "Çok iyi maç çıkardık, iyi kurtarışlar yaptım. Takım arkadaşlarım da öyle. Yenildik, sağlık olsun. Gazi Eğitim'i tebrik ederim" dedi.