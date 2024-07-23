Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaz Kampı Başladı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaz Kampı Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile lise mezun gruplarına yönelik yaz kampını başlattı. Kampta, lise müfredatını destekleyici ve YKS'ye ön hazırlık niteliğinde eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca, katılımcılara psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de sunuluyor. Toplamda 5 hafta sürecek olan kampta 130 öğrenci yer alıyor.

23.07.2024 14:21
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile lise mezun gruplarına yönelik yaz kampı başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinde başlayan kampta lise müfredatını destekleyici ve YKS'ye ön hazırlık niteliğinde eğitimler ücretsiz veriliyor.

Kampta katılımcılara psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de sağlanıyor.

Hafta içi her gün 10.00-13.30 saatleri arasında, toplam 5 hafta süreyle verilecek eğitimlere 130 öğrenci katılıyor.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaz Kampı Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaz Kampı Başladı - Son Dakika
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