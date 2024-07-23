Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaz Kampı Başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile lise mezun gruplarına yönelik yaz kampı başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinde başlayan kampta lise müfredatını destekleyici ve YKS'ye ön hazırlık niteliğinde eğitimler ücretsiz veriliyor.

Kampta katılımcılara psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de sağlanıyor.

Hafta içi her gün 10.00-13.30 saatleri arasında, toplam 5 hafta süreyle verilecek eğitimlere 130 öğrenci katılıyor.