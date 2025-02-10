Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, şubat ayının birinci birleşimini gerçekleştirdi.
Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.
Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, soru önergelerini aldı.
Birleşimde, belediyece 2025'te uygulanacak İmar Gelir Ücret Tarifesi'nin revizyonuna, Anadolu Bulvarı Alternatif Yol Projesi'ne ve Kadın Konukevi harçlıklarının artırılmasına ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle kabul edildi.
Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.
Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir Meclisi Şubat Toplantısını Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?