Ankara, Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Ankara, Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Ankara, Çorum, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde 14.00 ila 18.00 saatleri arasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde akşam saat 18.00'a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

28.08.2024 15:55
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Ankara, Çorum, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde 14.00 ila 18.00 saatleri arasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde akşam saat 18.00'a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Çorum, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara, Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara, Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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