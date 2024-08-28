Ankara, Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Ankara, Çorum, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde 14.00 ila 18.00 saatleri arasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde akşam saat 18.00'a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.