Ankara Çubuk'ta 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Çubuk-Ankara kara yolundaki Sünlü Kavşağı mevkisinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.Y. ile kimlik bilgisi henüz öğrenilemeyen diğer otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.