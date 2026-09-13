Ankara Çubuk'ta 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk-Ankara kara yolundaki Sünlü Kavşağı mevkisinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Çubuk-Ankara kara yolundaki Sünlü Kavşağı mevkisinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.Y. ile kimlik bilgisi henüz öğrenilemeyen diğer otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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