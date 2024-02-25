Çubuk'ta 33 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Çubuk'ta 33 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi

Çubuk\'ta 33 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hafızlığını tamamlayan 33 öğrenci için icazet töreni yapıldı. İlçe Müftülüğüne bağlı kurslarda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızlar için Camii Kebir'de düzenlenen törende, caminin imam hatibi Uğur Arslan başta olmak üzere çok sayıda hafız ile icazetlerini alacak öğrenciler Reisül Kurra Mustafa Demirkan gözetiminde Kur'an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, bu güzel günü yaşamalarından dolayı Cenabıhak'ka şükrettiklerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Demirkan'ın hatim duasının ardından protokol üyeleri, hafızlara icazet belgelerini ve çeşitli hediyeler verdi. Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, müftülüler, hafızların aileleri ile vatandaşlar katıldı.

25.02.2024 15:27  Güncelleme: 15:30
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde hafızlığını tamamlayan 33 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

İlçe Müftülüğüne bağlı kurslarda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızlar için Camii Kebir'de düzenlenen törende, caminin imam hatibi Uğur Arslan başta olmak üzere çok sayıda hafız ile icazetlerini alacak öğrenciler Reisül Kurra Mustafa Demirkan gözetiminde Kur'an-ı Kerim okudu.

İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, bu güzel günü yaşamalarından dolayı Cenabıhak'ka şükrettiklerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirkan'ın hatim duasının ardından protokol üyeleri, hafızlara icazet belgelerini ve çeşitli hediyeler verdi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, müftülüler, hafızların aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, İbrahim Yılmaz, Uğur Arslan, Hasan Çınar, Ankara, Çubuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 33 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çubuk'ta 33 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi - Son Dakika
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