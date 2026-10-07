Ankara Çubuk'ta Ankara armudu hasadı başladı, üretici 50 TL fiyat bekliyor - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta Ankara armudu hasadı başladı, üretici 50 TL fiyat bekliyor

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ankara armudu hasadına başlandı; armutlar merdivenle toplanıp boyutlarına göre ayrıldıktan sonra serin depolarda 2-3 ay bekletiliyor. Geçen yıl meyve alamayan üreticiler bu yıl iyi rekolteyle sevindi; üretici 50 TL fiyat bekliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, hasadın ardından depolarda bekletilerek kış aylarında olgunlaşan Ankara armudunun hasadına başlandı.

İç Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Ankara ve Çubuk çevresinde yetiştirilen kışlık armut çeşidi, üreticiler tarafından merdivenlerle ağaçlardan tek tek toplanıyor.

Hasat edilen armutlar büyüklük ve kalitelerine göre ayrılarak tahta kasalara yerleştiriliyor. Serin depolarda yaklaşık 2-3 ay bekletilen meyveler, olgunlaşıp yumuşamasının ardından pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.

Kışlacık Mahallesi'ndeki üreticilerden Murat Genç, bölgede hasadın ekim ayı boyunca sürdüğünü belirterek, "Ankara armudunu merdivenle tek tek topluyoruz. Çürük ve kurtlu olanları ayırıp sağlıklı olanları kasalıyoruz. Zahmetli bir iş. Fiyat olarak da henüz belli olmamakla birlikte üretici olarak biz 50 TL olarak bekliyoruz " dedi.

Bölgenin yüksek rakımı ve serin ikliminin Ankara armudu için uygun olduğunu anlatan Genç, ürünlerin büyüklüklerine göre sınıflandırıldığını, pazarcılar tarafından alınan armutların Ankara ve İstanbul hallerine de gönderildiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl hiç meyve alamadıklarını aktaran Genç, bu yıl rekoltenin çok iyi olduğunu ve üreticilerin yüzünün güldüğünü kaydetti.

Hem ailesine yardım ediyor hem okul harçlığını çıkarıyor

Üretici ailesinin gençlerinden İsmail Genç ise okuldan kalan zamanlarında babasına yardım ederek hasada katılıyor.

Çalışarak okul harçlığını da çıkardığını anlatan Genç, "Hem kendi harçlığımı çıkarıyorum hem de aileme yardımcı oluyorum. Ağaca çıkmak, merdivende sürekli ayakta olmak zor ama bir taraftan da keyifli." diye konuştu.

Doğayla iç içe çalışmanın okul stresinden uzaklaşmasına da yardımcı olduğunu belirten Genç, "Vizelerde, finallerde stres yapıyorsun. Buraya geldiğimde doğal ortamda stresimi atıyorum. Hem keyifli hem eğlenceli hem de çalışmış oluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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