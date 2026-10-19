Ankara Çubuk\'ta üçüncü kuşak demirci Yetiş Demirci, mesleği oğluna bırakmak istiyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Yetiş Demirci, üçüncü kuşak olarak ailesinin yaklaşık bir asırdır sürdürdüğü sıcak demircilik mesleğini, oğullarına devretmeye hazırlanıyor.

Çubuk'un Dedeler Mahallesi'nde uzun yıllardır demircilikle uğraşan bir ailede dünyaya gelen Demirci, ilkokulu bitirdikten sonra babasının yanında çırak olarak mesleğe başladı.

Küçük yaşlarda demir dövmeyi, şekillendirmeyi ve tarım aletleri yapmayı öğrenen Demirci, askerlik dönüşünde Çubuk Sanayi Sitesi'nde kendi iş yerini açtı.

Dedesinden babasına, babasından kendisine geçen mesleği kardeşleri ve akrabalarıyla birlikte sürdüren Demirci, yıllar içerisinde işini geliştirerek tarım makineleri ve ekipmanları imalatına da yöneldi.

Bugün oğluyla birlikte çalışan Demirci, bir yandan geleneksel sıcak demirciliği yaşatırken diğer yandan çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tarım makineleri ve ekipmanlarını üretiyor.

Yetiş Demirci, AA muhabirine, demirciliğin ailelerinde kuşaktan kuşağa aktarılan bir meslek olduğunu söyledi.

Çocukluğundan itibaren demircilikle iç içe büyüdüğünü belirten Demirci, "Dedemden babam öğrenmiş, babamdan da bize geçti. Şimdi biz de evlatlarımıza devretmeye çalışıyoruz. Ailemizde amcam ve amcamın oğulları da bu mesleği sürdürüyor." dedi.

Mesleğe ilk başladığı yıllardaki heyecanını koruduğunu aktaran Demirci, oğlunun da yanında çalışmaya başlamasıyla işlerini birlikte yürüttüklerini ifade etti.

"Çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu tarım aletlerini üretiyoruz"

Geleneksel sıcak demirciliğin yanı sıra tarım makineleri imalatı yaptıklarını belirten Demirci, iş yerinde traktör kepçesi, yem karma makinesi ve çeşitli tarım ekipmanları ürettiklerini dile getirdi.

Gün içerisindeki çalışmalarını anlatan Demirci, "Saat 08.00'de işimizin başına geliyoruz. Sıcak demircilik işi olduğunda demiri işliyoruz. Pulluk, ızgara ve mibzer gibi tarım aletleriyle uğraşıyoruz. Bunun yanında traktör kepçesi ve yem karma makinesi imalatımız var. Çiftçilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Geleneksel demirciliğin emek, ustalık ve tecrübe gerektirdiğini dile getiren Demirci, üretimin her aşamasında mesleki bilgi birikiminden yararlandıklarını söyledi.

"Bu mesleği sevmeyen sürdüremez"

Demirciliğin sabır isteyen zorlu bir meslek olduğunu vurgulayan Demirci, mesleğini severek yapmanın önemine dikkati çekti.

Demirci, "Sabredeceksin. Sabretmezsen, mesleğini severek yapmazsan bu işi yürütemezsin. Mutlaka mesleğini seveceksin. Biz de severek yapıyoruz. Yapabildiğimiz kadar devam edeceğiz." dedi.

Aile mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını istediğini belirten Demirci, "İnşallah nasip olursa işimi oğluma devredeceğim. Biz bu işi bırakmayacağız. Elimizden geldiğince devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.