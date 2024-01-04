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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 sanığın tahliyesine itiraz etti - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 sanığın tahliyesine itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle tutuklu yargılanan 10 sanığın tahliyesine itiraz etti. Başsavcılık, sanıkların yeniden tutuklanması istemiyle karara itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 sanığın tahliyesine itiraz etti
04.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:30
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle toplu halde, zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklu yargılanan 10 sanığın tahliyesine itiraz etti.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen davada, tutuklu sanıklar Süha Çardaklı, Serkan Kafkas, Ahmed Abdelaal, Adem Enes Gezer, Eray Ertürk, Ramin Saeidi, Hüseyin Dicle, Murat Erkek, Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek'in tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşama göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun vasıf ve mahiyetiyle delil durumu nazara alınarak sanıkların yeniden tutuklanması istemiyle karara itiraz etti.

Başsavcılığın talebine ilişkin nihai kararı vermesi için dava dosyası, Ankara nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İddianameden

İnternette, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle ilgili halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Paylaşımların ardından 1 Eylül'de Adana'da 27 yaşındaki yabancı uyruklu Mahmut D'nin, silahlı saldırı sonucu başından vurularak öldürülmesi nedeniyle sanıklar hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan da soruşturma açıldı.

Hazırlanan iddianamede, yabancı uyrukluların yoğun yaşadıkları bölgelerde kamuya açık yerlere, üzerinde kurt görseli ve "Arap çölüne dön" yazısı bulunan afişlerin asıldığı, afişlerin yanındaki duvarlara "Arapları öldür" şeklinde yazılar yazıldığı, faşist Nazi ırkçı amblemlerin çizildiği ve bu görsellerin birçok sosyal medya hesabından paylaşılarak yayıldığı belirtildi.

Sanıklar Süha Çardaklı, Hüseyin Dicle, Ramin Saeidi, Eray Ertürk, Ahmet Abdelaal, Adem Enes Gezer, Murat Erkek, Batuhan Çolak, Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Ümit Yasin Perinçek, Serdar Sönmez, Efe Emirhan Konaşoğlu, Ali Derviş Antal, Kutluhan Erol, Kutsal Yusuf Taş, Abdullah Aslan, Abdulrazak Çoban, Kemal Muhammet Karaçuka, Mahmud Elosman, Muhammed Elmuhammed, Furkan Göngör, Anıl Berkay Çetin, Adnan Özer Koş, Furkan Özbek, Harun Aytekin, Seval Göçer, Ayşe Toprak, Nilgün Tap ve Hikmet Kemal Köse'nin, fikir ve eylem birliği halinde, iştirak halinde ve toplu şekilde, basın ve yayın yoluyla, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: AA
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