Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Turgutlu olayında provokatif paylaşımları soruşturuyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Turgutlu olayında provokatif paylaşımları soruşturuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'daki olayla ilgili sanal medyada yapılan provokasyon içerikli paylaşımlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Emniyet Siber Suçlar, saldırının ardından bu hesapları ilgili başsavcılıklara bildirdi; kullanıcı kimlikleri belirlendi.
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sanal medyada provokasyon içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.
İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından saldırının ardından sanal medya ağlarında provokasyon içerikli paylaşım yapılan hesaplar ilgili başsavcılıklara bildirildi. Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edildi. Tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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