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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu Kuruldu - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu Kuruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmalardaki etkinliği ve hızı artırmak amacıyla 'Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu' kurdu. Büroda 12 Cumhuriyet savcısı görev yapacak ve adli olaylarla ilgili talimatları verecek. Büro, suç tipine göre kolluğu talimatlandıracak ve savcı-kolluk görüşme tutanaklarının hızlı bir şekilde düzenlenmesini sağlayacak. Ayrıca, nöbetten kaynaklanan performans ve iş gücü kaybı ve karışıklığın önüne geçmek için kurulan büro, 5 Şubat'tan itibaren uygulamaya geçecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu Kuruldu
27.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:46
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında, yetki alanının genişliği, artan iş yükü dikkate alınarak soruşturmalardaki etkinliğin, hız ve yargıda hedef sürelerin sağlanabilmesi amacıyla "Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu" kuruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin göreve başlamasının ardından bazı başsavcıvekilleri ve Cumhuriyet savcılarının görevlerinin yeniden düzenlendiği Ankara Adliyesinde, Başsavcı Karaköse'nin talimatıyla oluşturulan "Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosunda" 12 Cumhuriyet savcısı görev yapacak.

Adli olaylarla ilgili mesai saatleri dışındaki bütün talimatları büroda görevli savcılar verecek, olay yeri, ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yanı sıra gözaltı/ek gözaltı, tutuklama, adli kontrole sevk, arama, el koyma gibi koruma tedbirleri de büroda görevli savcıların talimatıyla gerçekleşecek.

Büro, suç tipine uygun şekilde kolluğu talimatlandıracak, bu şekilde soruşturmalardaki etkinliğin, hız ve yargıda hedef sürelerin sağlanabilmesi, UYAP-EKİP entegrasyonu gereğince savcı-kolluk görüşme tutanaklarının ivedilikle düzenlenmesi sağlanacak.

Cumhuriyet savcılarının nöbetten ve nöbet izinlerinden kaynaklanan performans ve iş gücü kaybı ve karışıklığın ortadan kaldırılması, nöbetçi katiplerin belirlenmesi ve çalışma usullerindeki düzenin sağlanması amacıyla kurulan büro, 5 Şubat itibarıyla uygulamaya geçecek.

Öte yandan ihtisas nöbeti tutan diğer bürolar kendi nöbetlerini tutmaya devam edecek. Böylece uygulamada birlik sağlanacak. Nöbet işlemleri daha da hızlanacak.

Kaynak: AA
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