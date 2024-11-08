Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 1014 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1-7 Kasım tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 33, 5 yıla kadar hapis cezası olan 349 ve ifadeye yönelik aranan 602 kişi yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da 1014 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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