Ankara\'da 1089 Yasa Dışı İnternet Sitesine İşlem

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Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye faaliyetleri sırasında, yasa dışı olduğu belirlenen 1089 internet sitesine işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-30 Eylül'de 1475 sosyal medya ve URL adresinin incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 919, müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 160 ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 10 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 12 nitelikli dolandırıcılık suçu aydınlatıldı.

Bahse konu suça karışan 18 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.