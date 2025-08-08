Ankara'da 12 Milyonluk Gıda Operasyonu

ANKARA'da yaklaşık 12 milyon lira değerinde niteliği değiştirilmiş gıda ürününün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün bir gıda işletmesine operasyon düzenlendi. İşletmede yapılan aramada, yaklaşık 12 milyon TL değerinde halk sağlığını tehlikeye düşüren, niteliği değiştirilmiş, güvenilir olmayan gıda maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili V.B. ve D.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. V.B. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, D.B. ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Haber: ANKARA,