Ankara'da 12 Yaşındaki Öğrenci, Okulda Akran Zorbalığına Uğradığını Belirterek Şikayetçi Oldu

08.04.2026 14:51
Ankara'nın Mamak ilçesinde 12 yaşındaki bir öğrenci, teneffüste akran zorbalığına uğradığı, darp edilerek koli bandıyla bağlandığını belirterek şikayetçi oldu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu'nda okuyan 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi, akran zorbalığına uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yaşadığı olaya ilişkin avukat ve sosyal çalışmacı eşliğinde ifade verdi. Çocuk ifadesinde şunları kaydetti:

"Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu'nda 6'ncı sınıfta öğrenim görmekteyim. 3 Nisan 2026 günü saat 11.30 sıralarında okulda 4. ders bitimindeki teneffüste sınıftaydım. Arkam dönüktü. Birden C.D. isimli arkadaşım hiçbir sebep yokken üzerime atladı, koli bandı ile elimi ve ayağımı bağladı. Sonrasında yüzüme yumruk attı, boğazımı sıktı ve bağlarken kafamı yere vurdu. Tüm bunları yaparken B. bantlamasına yardım etti, I.E.H. de kendi telefonu ile tüm olanları video ve fotoğraf ile kayda aldı. Olanlara N.Y.D. isimli arkadaşım da şahittir. Bu arkadaşım beni kurtarmaya çalışırken C.D. ona hakaret etti ve engellemeye çalıştı. Ben, beni darp eden ve koli bandı ile bağlayan C.D.'den şikayetçiyim. Ayrıca yardım eden B. ve I.E.H.'den de şikayetçiyim."

Kaynak: ANKA

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
