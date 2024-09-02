Ankara'da Jandarma, 1363 Suçlu İle 17 Hırsızlık Olayını Aydınlattı - Son Dakika
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Ankara'da Jandarma, 1363 Suçlu İle 17 Hırsızlık Olayını Aydınlattı

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 1363 kişi yakalandı. Geçen ay yapılan çalışmalarda 17 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 34 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ayrıca, haklarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 17 kişi de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

02.09.2024 19:48
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Ankara'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 1363 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçen ay suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Altındağ, Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Yenimahalle ve Polatlı'da 17 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Bu olaylarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince yürütülen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan toplam 1363 kişi yakalandı ve haklarında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Jandarma, 1363 Suçlu İle 17 Hırsızlık Olayını Aydınlattı - Son Dakika

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