Ankara'da 15 FETÖ firarisi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 15 FETÖ firarisi yakalandı

Ankara\'da 15 FETÖ firarisi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma sonucunda, 15 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi yakalandı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 16 FETÖ üyesinin adresleri tespit edildi. Yakalama emri çıkarılan 16 firariden 15'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla ilgili işlemler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

08.05.2024 08:39
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonucu, 15 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama emri bulunan 16 FETÖ üyesinin adresleri tespit edildi.

FETÖ üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 16 firari şüpheli, sanık ve hükümlünün, Ankara'da bulundukları adreslerin tespiti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma yürütüldü. 16 firariden 15'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlarla ilgili işlemlere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediliyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

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