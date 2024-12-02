Ankara'da 3 Şüpheli Tutuklandı

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3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara'da savcılık sorguları tamamlanarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet Kılıç ve 'Papağan Evi' isimli dükkanın sahibi Ertan Işık, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.