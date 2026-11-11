Ankara\'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu yapıldı, 32 şüpheliden 23\'ü gözaltına alındı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yedi ilçede düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 23'ü yakalandı. Diğer dokuz şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 32 şüpheliye yönelik olarak Ankara merkezli yedi ilçede 11 Kasım günü şüphelilerin gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Açıklamada, "Operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınmış olup dokuz şüphelinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü devam etmektedir" denildi.